Am Standort Sonthofen des Heidenheimer Maschinenbauers Voith wird am Freitag der unbefristete Streik fortgesetzt. Die Arbeitsniederlegung in dem Allgäuer Werk hatte am Donnerstag begonnen. Die IG Metall will nach eigenen Angaben mit der Arbeitsniederlegung für den Erhalt des Standortes Sonthofen mit 500 Arbeitsplätzen und einen Sozialtarifvertrag kämpfen. Die Konzernspitze in Heidenheim erwiderte, dass die Arbeitsniederlegung zu keinem Ergebnis führen werde. Die Geschäftsleitung setze aber weiter auf den Dialog mit dem Betriebsrat, hieß es in einer Stellungnahme. Voith hatte vor etwa einem halben Jahr angekündigt, seine Antriebstechnik-Sparte umzubauen und zwei Werke in Bayern und Sachsen zu schließen. Die IG Metall hingegen setzt auf ein Alternativkonzept eines externen Unternehmensberaters. Es hätte laut IG Metall Einsparungen gebracht und den Standort langfristig gesichert. Voith habe den Vorschlag Anfang März abgelehnt, heißt es.