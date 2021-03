Rund um Ulm und Aalen steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen wieder an. Im Ostalbkreis könnten deswegen bald Lockerungen zurückgenommen werden. Die Geschäfte müssten dann wieder schließen.

Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse (CDU), zeigte sich am Donnerstag im SWR besorgt über den raschen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz von rund 40 auf 50 innerhalb eines Tages. Am Freitagmorgen lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bereits bei 55. Liegt die Inzidenz drei Tage lang über 50 und ist das Infektionsgeschehen "diffus", so das Landratsamt, dann gebe es wieder Einschränkungen. Einkaufen wäre dann nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die Geschäfte im Ostalbkreis hatten erst zu Beginn der Woche wieder geöffnet. Besonders heftig trifft es momentan einen der Nachbarlandkreise: Der Kreis Schwäbisch Hall hat die höchste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg.

Am Freitagmorgen lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche im Ostalbkreis bereits bei 55. SWR Volker Wüst

7-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis klettert auf über 100

Im Alb-Donau-Kreis ist die Inzidenz inzwischen auf über 100 angestiegen. Bleibt es dabei, drohen auch dort ab Montag wieder deutliche Einschränkungen. Hunderte Menschen befinden sich nach Corona-Reihentestungen momentan in Quarantäne, vor allem rund um die Städte Ehingen und Laichingen.

In zwei Kindertagesstätten in Ehingen sind fünf Kinder und zwei Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt hat das Gesundheitsamt mehr als 200 Menschen in Quarantäne gesetzt. Ähnlich die Situation in zwei Laichinger Kindergärten: Knapp 100 Kinder, Kita-Mitarbeiterinnen und Kontaktpersonen sind dort in Quarantäne. In Ehingen und Laichingen ist das Virus außerdem in zwei Schulen nachgewiesen worden. Hier stehen die Ergebnisse von Reihentestungen noch aus. Nachdem sich auch in Munderkingen eine Kita-Mitarbeiterin mit einer Coronavirus-Variante angesteckt hat, sind mehr als 180 Menschen in Quarantäne.

Das sind die aktuellen 7-Tages-Inzidenzwerte in der Region Stand: 12.3.2021, 10 Uhr Ulm: 53

Alb-Donau-Kreis: 103

Landkreis Heidenheim: 47

Ostalbkreis: 55

Landkreis Neu-Ulm: 46

Landkreis Günzburg: 31

Landkreis Dillingen: 44

Landkreis Donau-Ries: 40 Quelle: Landratsämter

Lockerung der Corona-Regeln in den Kreisen Günzburg und Dillingen

Anders ist die Situation in den angrenzenden bayerischen Landkreisen Günzburg und Dillingen. Im Kreis Günzburg liegt die 7-Tage-Inzidenz seit Tagen unter 35. Deshalb werden jetzt die Kontaktbeschränkungen gelockert: Künftig dürfen sich drei Haushalte treffen, die Personenzahl ist dabei auf zehn beschränkt. Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt.

Der Kreis Dillingen hebt in zahlreichen Kommunen die Maskenpflicht auf stark belebten Straßen und Plätzen auf. Auch weil sich gezeigt habe, dass der Mindestabstand eingehalten werde.

Verschärfte Corona-Regeln im Kreis Donau-Ries

Wegen der steigenden Inzidenz gelten dagegen ab Montag im Kreis Donau-Ries wieder strengere Corona-Vorschriften. Der 7-Tages-Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist auf 40 gestiegen. Einschränkungen gibt es vor allem wieder bei den privaten Kontakten. Erlaubt sind im Kreis Donau-Ries ab Montag nur noch Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

Weil die Inzidenz bisher unter 35 lag, durften sich zehn Menschen aus drei Haushalten treffen. Im Schulbetrieb gibt es trotzdem ab Montag die Lockerung, dass auch weiterführende Schulen Präsenzunterricht anbieten können. Das gilt zumindest für die kommende Woche, so das Landratsamt Donau-Ries. Steige die Inzidenz dauerhaft über 50, müssten die Schülerinnen und Schüler wieder zuhause bleiben.