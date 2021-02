Der Steg auf die Donauinsel in Neu-Ulm, den "Schwal“, wird neu gebaut. Wie die Stadt mitteilte, soll der Neubau rund 680.000 Euro kosten. Der bisherige "Inselsteg" über die kleine Donau auf den Schwal ist eine Behelfskonstruktion aus dem Jahr 1950. Der Übergang war in den Kriegswirren zerstört worden. Die inzwischen über 70 Jahre alte Ersatzbrücke war in der 80er Jahren saniert worden. Sie sei jetzt jedoch in so einem schlechten Zustand, dass nur ein Neubau sinnvoll ist, so die Stadt. Ab 22. Februar wird der alte Steg abgerissen. Die neue Brücke wird rund einen Meter breiter und soll Mitte Juli fertig sein. Wegen des Neubaus müssen auch die Hochwasserschutzwände an dieser Stelle neu angepasst werden.