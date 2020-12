Das Museum Ulm soll umgebaut und modernisiert werden. Das ist nach Darstellung von Museumsdirektorin Stefanie Dathe dringend nötig. Zum 100. Geburtstags des Museums im Jahr 2025 soll der Umbau fertig sein.

Ulms Museumsdirektorin Stefanie Dathe im Gespräch über den geplanten Umbau des Museums bis 2025.

SWR: Das Museum Ulm soll in kleinen Schritten umgebaut werden. Der Umbau wird seit Jahren diskutiert. Ist das jetzt in Sack und Tüten oder noch Absichtserklärung?

Stefanie Dathe: Der Stufenplan und die Notwendigkeit, bestehende bauliche Mängel zu beseitigen - das sind Notwendigkeiten, die müssen wir machen. Die Frage, wie wir mit einem erweiterten Sonderausstellungsbereich umgehen, mit einem neuen Eingangsgebäude, da ist noch ein bisschen Verhandlungssache, in welcher Dimension sich das abspielen wird. Aber letztendlich ist beschlossen, vom Gemeinderat in Abstimmung mit den Bürgermeistern, dass wir die Situation im Hause massiv verbessern werden und auch müssen.

26 Millionen Euro für den Umbau standen mal im Raum. Woran ist der große Wurf gescheitert?

Diese 26 Millionen Euro waren das Resultat einer Machbarkeitsstudie vor fast sechs Jahren. Aber ich muss nicht den Marktplatz unterkellern und da eine Simulation der Höhle, in der der Löwenmensch gefunden wurde, herstellen. Das bringt nicht mehr Besucher. Wir haben jetzt geguckt, dass wir ein Raumnutzungskonzept erstellen im Rahmen unserer Gebäude, die unveränderlich sind, von denen nur ein einziges baulich überarbeitet werden kann. Alle anderen sind denkmalgeschützt. Das heißt, wir haben uns an eine realistische Lösung herangearbeitet, wie wir Arbeitsprozesse verbessern können, wie wir die Arbeitsplatzsicherheit gewährleisten können und wie wir mehr Ausstellungsfläche schaffen können.

Was sind denn die größten Umbauten, die anstehen?

Die ersten Maßnahmen, die jetzt in der Planung anlaufen, werden unsere Arbeit wesentlich verbessern. Die Kolleginnen und Kollegen, die in den Dachbüros sind, müssen dort raus aufgrund von fehlenden Fluchtwegen. Außerdem hat der Eingangsbereich absolute Dringlichkeit. Denn einerseits ist das Gebäude für einen Besucher, der nicht ortskundig ist, nicht erkennbar. Die meisten Menschen stolpern in die Kunsthalle und denken, sie sind im Museum. Wir brauchen andererseit Garderoben, die wir bisher nicht haben. Wir brauchen viel mehr Toiletten für unsere Besucher. Wir brauchen einfach mehr Raum auch für Schulklassen. Das ist alles in der Planung. In einem nächsten Schritt ist notwendig, das Gebäude in den darüber liegenden Etagen so auszustatten, dass wir zeitgemäße Ausstellungsräume bekommen.

Der Umbau soll bei laufendem Betrieb geschehen. Jetzt kommen noch die Corona-Bedingungen hinzu. Wie werden Sie das lösen? Wird es Teilschließungen geben?

Wir werden einzelne Bereiche immer wieder schließen müssen. In diesem Jahr beginnt die Ertüchtigung der Klima-Situation. Da werden dann Etagen geschlossen, wenn diese Geräte aufgestellt und die Kabel gezogen werden. Aber es wird nicht so sein, dass wir keine Flächen mehr haben, in denen wir die Besucher willkommen heißen können. Und wenn der Eingangsbereich zum Museum Ulm umgebaut wird, dann ist die Vereinbarung mit Familie Weishaupt, dass wir den Eingang über die Kunsthalle legen.