Staus wegen Bauarbeiten am Ulmer Westringtunnel

Fahrbahnsanierung Staus wegen Bauarbeiten am Ulmer Westringtunnel

Bauarbeiten am Westringtunnel in Ulm haben am Montag bereits für Behinderungen gesorgt. Auf der B10 wird diese Woche von Neu-Ulm kommend direkt hinter der Adenauerbrücke und vor dem Tunnel die Fahrbahn saniert.