Warnung an Hundebesitzer: Gefährliches Virus bei Füchsen entdeckt

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat im Kreis Günzburg bei mehreren verendeten Füchsen das Staupevirus nachgewiesen. Das ist eine für Tiere gefährliche und sehr ansteckende Viruserkrankung. Auch bei einem Fuchs, der im Januar mit Verhaltensstörungen im Bereich der Gemeinde Kötz aufgefallen war, sei das Virus im Gehirn entdeckt worden. Für den Menschen sei das Virus ungefährlich, Hunde und Füchse erkrankten jedoch schwer, so die Behörde. Um einen Kontakt mit Füchsen zu vermeiden, sollten Hunde im Wald nur an der Leine geführt werden. Eine Impfung gegen Staupe schützt Hunde zuverlässig vor einer Erkrankung. Häufig seien die Atemwege, die Nase und Augen von schweren Entzündungen betroffen. Wenn das Virus das Gehirn erreiche, könne es zu Lähmungen und Muskelzuckungen kommen. In vielen Fällen verläuft die Staupe tödlich, insbesondere bei jungen Tieren, so das Landesamt. Die Staupe breitet sich seit einigen Jahren in Deutschland aus und ist eine der bedeutendsten Infektionskrankheiten bei Hund, Fuchs, Dachs und Marder.