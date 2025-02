per Mail teilen

Das historische Stauferfestival in Schwäbisch Gmünd fällt in diesem Jahr aus. Grund sei die Finanzlage der Stadt: Das Festival hätte ein großes Defizit ergeben.

Die Finanzplanung der Stadt Schwäbisch Gmünd hat errechnet, dass das Stauferfestival ein großes Loch in die Stadtkasse gerissen hätte. Es wäre ein Defizit von 80.000 Euro entstanden, so die Planer.

Auf diese Bilder müssen die Schwäbisch Gmünder in diesem Jahr verzichten. Stadt Schwäbisch Gmünd, Pressestelle

Ein 15-Jähriger, der ein Heer von Tausenden Soldaten anführt, um seinen Herrschaftsanspruch auf Schwaben, Jerusalem und Sizilien zu erkämpfen – das Leben von Konradin, dem letzten Staufer, scheint wie für ein Theaterstück geschrieben zu sein. Ein Theaterstück, das eigentlich im Juli auf dem Stauferfestival in Schwäbisch Gmünd aufgeführt werden sollte. Bis die Stadtverwaltung und der Verein "Staufersaga" am vergangenen Freitag bekannt gaben: Das Fest wird komplett abgesagt, weder Mittelaltermarkt noch Theaterstück werden in diesem Jahr stattfinden.

Dabei sind wir zu einem Ergebnis gekommen, das uns erschreckt hat.

Das letzte Freilichttheater zur Staufersaga zog 23.000 Zuschauer an

Grund für den Ausfall sei die Finanzlage der Stadt Schwäbisch Gmünd. Planungen der Stadt hätten ergeben, dass durch das Stauferfestival ein Defizit von mindestens 80.000 Euro anfallen würde, so Alexander Groll, Projektleiter des Stauferfestivals in Schwäbisch Gmünd. Geplant war ein Handwerkermarkt mit 60 bis 70 Ständen, ein Mittelalterumzug und fünf Theateraufführungen der Staufersaga in der ersten Juli-Woche.

Die Aufführungen zur Stadtgeschichte wollten den letzten Stauferkönig, der jungen Konradin, wieder zum Leben erwecken. Und das am, beziehungsweise im historischen Originalschauplatz in Schwäbisch Gmünd: der Johanniskirche. "Konradin feierte in der Johanniskirche sein letztes Weihnachtsfest auf deutschem Boden, bevor er nach Italien zog", erklärt Groll.

So authentisch der für dieses Jahr geplante Aufführungsort sein mag, weist er doch einen Mangel auf: Die Johanniskirche ist klein, es passen lediglich 260 Menschen rein. Sind alle fünf Aufführungen ausverkauft, kommen insgesamt 1.300 Zuschauerinnen und Zuschauer unter. Wenig, verglichen mit den Zahlen der letzten Veranstaltung im Jahr 2016. Damals spielte das Freilicht-Theater auf dem Platz vor der Kirche. Für eine einzige Aufführung konnten 2.300 Karten verkauft werden, insgesamt lockte die Staufersaga 23.000 Menschen an. Erlöse, die in diesem Jahr fehlen würden – die Stadtverwaltung schätzt hier ein Defizit von 40.000 Euro.

Die Johanniskirche hätte zwar eine prächtige Kulisse geboten. Aber es passen zu wenige Menschen für eine rentable Aufführung rein. Stadt Schwäbisch Gmünd, Pressestelle

Hinzu kommt, dass der Markt nicht rentabel betrieben werden könnte. Zu erwarten wäre ein Defizit von 40.000 Euro allein für den Markt. Groll erläutert: "Wir können den Markt nur refinanzieren, wenn wir Eintritt verlangen. Und das wird der Sache nicht gerecht." Ohne Fördergelder oder Sponsoring gäbe es daher nur eine Lösung: ein größeres Festival. Das wiederum konnte und wollte die Stadt in diesem Jahr nicht stemmen, so Groll.

Der Verein "Staufersaga" hat ein neues Theaterstück geschrieben

Groll als Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Transformation koordinierte bereits 2012 und 2016 die großen Stauferfeste. Seiner Erfahrung nach braucht solch eine Veranstaltung einen Vorlauf von zwei Jahren. So viel Zeit gab es diesmal nicht: 2023 entstanden die ersten Ideen, Ende 2024 stand das neugeschriebene Theaterstück. Erst ab diesem Moment habe die zehnköpfige "Steuerungsgruppe" der Stadtverwaltung Angebote für Technik, Licht, Bühne, Toiletten und Sicherheitskonzept einholen können. "Dabei sind wir zu einem Ergebnis gekommen, das uns erschreckt hat", sagt Groll.

Das Stauferfestival sei aufgeschoben, nicht aufgehoben, sagte der Projektleiter, Alexander Groll. Auf wann, das wisse er allerdings noch nicht. Stadt Schwäbisch Gmünd, Pressestelle

In der Planungsgruppe sitzen auch Mitglieder des Vereins "Staufersaga". Dieser gründete sich um das erste Stauferfest 2012 herum. Die etwa 760 Vereinsmitglieder widmen sich seither ihrer Aufgabe, das historische Erbe der ältesten Stauferstadt mit der Staufersaga zu bewahren. Hier übernimmt Richard Arnold (CDU) eine Doppelrolle als Vereinsvorsitzender und Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd.

Laut Groll wurde die Entscheidung, das Stauferfestival abzusagen, einstimmig getroffen. "Gestiegene Anforderungen an die Kommunen, Ausfälle bei den Steuereinnahmen und die erhöhte Kreisumlage spielen hier mit rein", sagt Groll. "Es ist einfach nicht der geeignete Zeitpunkt." Der Projektleiter sieht keine Versäumnisse seitens der Stadt. Selbst wenn Fördergelder beantragt worden wären, hätten diese die Höhe des Defizits nicht ausgleichen können. Dem Projektleiter ist eines ganz wichtig: Das Festival sei aufgeschoben, nicht aufgehoben. Auf wann, das wisse er allerdings noch nicht.