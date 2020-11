Der Ulmer Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus. Den Stand des Ulmer Münsters soll es aber trotzdem geben. Und zwar im Münster, denn der Verkaufsshop wird laut Mitteilung zu einer stimmungsvollen Weihnachtsstube und bietet die Produkte an, die es normalerweise am Weihnachtsmarkt-Stand zu kaufen gibt. Der Erlös fließt in den Erhalt des Ulmer Münsters.