Viele freie Stellen zum Start ins neue Ausbildungsjahr

An diesem Mittwoch startet das neue Ausbildungsjahr. Die Handwerkskammer Ulm meldete dabei noch über 700 unbesetzte Lehrstellen von der Ostalb bis zum Bodensee. Im Bereich der Ulmer Industrie-und Handelskammer beginnen rund 1.900 Jugendliche ihre Ausbildung, knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Rund 160 Stellen sind noch frei. Auch in Ostwürttemberg beginnen weniger Jugendliche als noch im Vorjahr mit einer gewerblich-technischen oder kaufmännischen Ausbildung. Wie die Industrie- und Handelskammer in Heidenheim mitteilte, liegt das Minus bei fünf Prozent. Die IHK in Bayerisch-Schwaben meldete noch gut tausend freie Plätze. Die Kammern gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen noch einige Ausbildungsverträge abgeschlossen werden.