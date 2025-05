per Mail teilen

Das Aalener Spieselbad und das Ulmer SSV-Bad haben am 1. Mai die Freibadsaison in der Region eingeläutet. Welche Bäder auf der Ostalb und rund um Ulm noch folgen.

Freibad SSV Ulm 1846 e.V.:

Eröffnung: 1. Mai (Donnerstag)

Öffnungszeiten: Montags 12 bis 16 Uhr, dienstags bis freitags 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags 8 bis 13 Uhr; ab 15. Mai montags 12 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags 8 bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3,50 Euro

In Ulm hat das SSV-Freibad am 1. Mai mit dem traditionellen Anschwimmen die Saison eröffnet. Bis zu 600 Badegäste haben es sich nicht nehmen lassen, bei sommerlichen Temperaturen dabei zu sein. Neben einem Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahnen gibt es dort Sprungbrett und Sprungturm sowie einen Nichtschwimmerbereich mit Wasserrutsche. Außerdem lockt ein Kinderbereich mit Wasserspielen.

Freibäder im Kreis Neu-Ulm:

Donaubad in Neu-Ulm

Eröffnung: 9. Mai (Freitag)

Öffnungszeiten: Mai, August und September: Montags 12 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags 7 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 20 Uhr; Juni und Juli: Montags von 12 bis 21 Uhr, dienstags bis freitags 7 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 21 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3,50 Euro

In Neu-Ulm startet am 9. Mai auch das Donaubad in die Freibadsaison. Und lockt mit einem 50-Meter-Becken, einem 700 Quadratmeter großen Nichtschwimmerbereich mit Doppelrutsche und Strömungskanal. Im Kinderbereich gibt es eine Kletterburg, eine Wasserrutsche und einen neuen Sandkasten.

Nach acht Monaten Hallenbad freuen wir uns darauf, wieder draußen sein zu dürfen.

Freibad in Weißenhorn

Eröffnung: 14. Mai (Mittwoch)

Öffnungszeiten: Bis Mitte Juni und ab September: 9 bis 19 Uhr; Mitte Juni bis Ende August: 9 bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Kinder 1,50 Euro

Das Freibad in Weißenhorn bietet seinen Gästen eine große Liegewiese, eine Rutsche, einen Wasserfall sowie einen Whirlpool. Für Kinder gibt es außerdem ein dreigeschossiges Planschbecken und ein Kletternetz.

Freibad in Neresheim-Kösingen

Eröffnung: 10. Mai (Samstag)

Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, bei sehr schönem Wetter bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 3,80 Euro, Schüler 1,30 Euro, Kinder unter 7 Jahren Eintritt frei

Eine feierliche Eröffnung plant am 10. Mai das Freibad in Kösingen. Dann soll es für alle Besucherinnen und Besucher freien Eintritt und ein Glas Sekt geben. Neben einem Sportbecken bietet das Freibad viele Schattenplätze, ein Sprudelbad, eine Nackendusche und ein separates Baby-Planschbecken.

Badegäste genießen zum Auftakt der Freibadsaison bei schönem Wetter das kühle Nass. Viele Bäder zwischen Ulm und Aalen sind ab Mai geöffnet. IMAGO / Funke Foto Services

Freibäder im Alb-Donau-Kreis:

nauBad in Langenau

Eröffnung: 19. Mai (Montag)

Öffnungszeiten: Montags sowie freitags bis sonntags 9 bis 20 Uhr; dienstags bis donnerstags 6 bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro

Das Langenauer nauBad lädt seine Gäste ab 19. Mai mit einer schattigen Liegewiese, einer kunterbunten Wasserrutsche sowie einem separaten Kleinkinderbereich zum Verweilen ein. "Nach acht Monaten Hallenbad freuen wir uns darauf, wieder draußen sein zu dürfen", sagte Betriebsleiter Daniel Greul vor dem Saisonstart.

Erlebnisfreibad Ehingen

Eröffnung: Noch nicht bekannt

Öffnungszeiten: Täglich 8 bis 20 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, Kinder ab 6 Jahren 3 Euro

Auch im Ehinger Erlebnisfreibad können sich Badegäste an heißen Tagen abkühlen. Und dabei den Strömungskanal, die Wasserkaskade, Massagedüsen und Bodenblubber ausprobieren. Viele Bäume umsäumen das Freibad und bieten Schatten.

Idyllisch am Hang gelegen: Das Spieselbad in Aalen-Wasseralfingen. SWR

Spieselbad in Aalen-Wasseralfingen

Eröffnung: 1. Mai (Donnerstag)

Öffnungszeiten: Mai und September 9 bis 19:30 Uhr; Juni bis August 9 bis 20:30 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 6 Euro, Jugendliche 3,70 Euro, Kinder unter 6 Jahren kostenlos

Rund 700 Gäste haben sich am ersten Mai bei strahlend blauem Himmel ins Schwimmbecken des Aalener Spieselbads gestürzt - und damit die Freibadsaison eröffnet. Für Schwimmbegeisterte bietet das an einem Hang gelegene Bad mit Schwimmer- und Kinderbecken eine Abkühlung mitten im Grünen.

Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd

Eröffnung: 11. Mai (Sonntag)

Öffnungszeiten: Täglich 8 bis 20 Uhr, donnerstags ab 6:30 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 6,40 Euro, Jugendliche 4 Euro, Kinder unter 10 Jahren 3,40 Euro

Im Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd geht die Saison am 11. Mai los. Das Freibad hat ein Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserfall, Sprudelliegen und eine mehr als 100 Meter lange Riesenrutsche. Außerdem gibt es einen angrenzenden Natursee mit Kiesstrand, Wassersteg und einer großen Liegewiese.

Freibad Heubach

Eröffnung: Voraussichtlich Mitte Juni

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags

Eintrittspreise: Erwachsene 3 Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro

Nachdem das Heubacher Freibad 2024 wegen Sanierung geschlossen geblieben ist, soll es 2025 wieder öffnen. Fertig ist es allerdings noch nicht. Deshalb haben Stadt und Förderverein die Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, beim Herrichten des Freibads zu helfen: Duschräume streichen, Grünflächen pflegen und Reinigungsarbeiten vornehmen. Nach Angaben der Heubacher Stadtverwaltung, soll das Freibad Mitte Juni wieder öffnen.

Bergbad in Giengen

Eröffnung: 2. Mai (Freitag)

Öffnungszeiten: Mai bis August 9 bis 20 Uhr; September 9 bis 19 Uhr, mittwochs ab 7 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro und Kinder bis 6 Jahre frei

Auch das Giengener Bergbad ist bereit für den Sommer. Das Freibad liegt auf dem Schießberg mitten im Naherholungsgebiet, umgeben von einer parkähnlichen Landschaft. Neben Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken gibt es ein Kinderplanschbecken mit Minirutsche sowie eine 60 Meter lange Riesenrutsche.

Waldbad in Heidenheim

Eröffnung: 19. Mai (Montag)

Öffnungszeiten: Montags sowie freitags bis sonntags 8 bis 20:30 Uhr, dienstags und donnerstags 9:30 bis 20 Uhr, mittwochs 6 bis 20:30 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro

Ab 19. Mai können Badegäste ihre Handtücher wieder auf der großen Liegewiese des Heidenheimer Waldbads ausbreiten. Das Bad bietet neben Sprungturm und Nichtschwimmerbecken auch eine große Rutsche und einen Spielbereich mit Sandspielfläche und Wasserlauf.