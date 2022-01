per Mail teilen

In Aalen haben am Mittwoch die Arbeiten für die Renaturierung eines weiteren Abschnitts des Kochers begonnen. Auf einer Länge von rund 600 Metern wird der Fluss bis Ende 2023 vom jetzigen Landratsamt bis auf die Höhe des ehemaligen Triumph-Fabrikgeländes umgestaltet und ökologisch aufgewertet. Zugleich soll damit die Innenstadt vor Hochwasser geschützt werden. Geplant sind auch bessere Zugänge zum Fluss durch Sitzstufen am Ufer. Die Kosten betragen rund 4,5 Millionen Euro.