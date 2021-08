per Mail teilen

Ab sofort ist die Briefwahl für die Bundestagswahl am 26. September möglich. Ein zunehmender Trend, sagt die Heidenheimer Wahlleiterin Christina Abele. Und eine sichere Wahl.

Seit Jahren ist der Trend zu beobachten, dass immer mehr Menschen per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Im SWR-Interview spricht die Heidenheimer Wahlleiterin Christina Abele über Briefwahl in Corona-Zeiten, Sicherheit, Wahlgeheimnis und Fristen.

Frau Abele, eine Wahl hatten wir in diesem Jahr ja schon, die baden-württembergische Landtagswahl im März. Hat Corona den Trend zur Briefwahl noch verstärkt?

Ja, das ist deutlich zu erkennen, dass während der Corona-Pandemie einfach viele Leute die Briefwahl als das Mittel der Wahl angenommen haben. Und dieser Trend setzt sich jetzt auch weiter fort, dass viele dann Angst haben, ins Wahllokal zu gehen und dann lieber doch Briefwahl machen.

Also, da sehen Sie auch die Gründe, dass die Leute nach wie vor Befürchtungen wegen einer möglichen Infektion haben. Oder ist es auch Bequemlichkeit?

Beides. Zum einen haben ältere Personen sicher oftmals noch Angst wegen der Ansteckung. Aber viele haben das jetzt auch einfach als Mittel erkannt, flexibel am Wahltag zu bleiben und dann zu sagen: Wir machen Briefwahl, da sind wir freier. Da können wir dann schon im Vorfeld wählen und müssen uns am Wahlsonntag nicht festlegen, wann wir ins Wahllokal gehen.

Wenn Sie das mal ins Verhältnis setzen zu den Jahren zuvor - inwiefern hat die Briefwahl tatsächlich auch in Ihrem Bereich zugenommen?

Man kann sagen, zur Landtagswahl hatten wir eine Verdoppelung der Briefwähler. Fast 50 Prozent der Heidenheimer Wählerinnen und Wähler haben da die Briefwahl beantragt und ihre Stimme so abgegeben. Und deswegen rechnen wir auch jetzt bei der Bundestagswahl, dass wir wirklich locker eine Verdoppelung der Briefwähler wieder haben - im Verhältnis zu 2017. Konkret: Wir haben in Heidenheim fast 32.000 Wahlberechtigte. 2017 hatten wir knapp 6.000 Briefwählerinnen und -wähler, also gehen wir schon davon aus, dass wir vielleicht die Zehntausender-Marke knacken werden.

Ich kann jetzt meine Briefwahlunterlagen per Post oder im Internet anfordern und dann mit meinem Kreuzchen und der Unterschrift versehen, wieder zurückschicken. Im Wahlbüro muss ich meinen Ausweis vorlegen, bei der Briefwahl nicht. Wie sicher ist denn so eine Briefwahl?

Eine Briefwahl ist sehr sicher. Da machen sich manche Sorgen, weil sie denken, das wird vorher schon irgendwie ausgezählt oder ausgewertet. Nein, diese Briefe werden erst am Wahlsonntag um 18 Uhr geöffnet und dann auch erst ausgezählt. Die Briefe werden sicher verwahrt, da passiert wirklich gar nichts. Also kein Grund zur Sorge, dass dabei eine Manipulation oder so etwas stattfindet.

Wie kurzfristig kann ich mich denn noch für eine Briefwahl entscheiden?

Sie können am Wahlsonntag bis 15 Uhr ins Heidenheimer Rathaus kommen. Und da können Sie dann noch die Briefwahlunterlagen beantragen oder auch ein Angehöriger für Sie. Aber das geht wirklich nur bis 15 Uhr, danach ist es nicht mehr möglich.