Starker Rauch durch Schwelbrand

In Lauingen im Kreis Dillingen hat sich am Sonntagnachmittag bei einem holzverarbeitenden Betrieb ein Schwelbrand entwickelt. Nach Angaben der Polizei brannte es in einem Turm für Holzspäne, offenbar wegen eines technischen Defekts. Wegen der großen Rauchentwicklung mussten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Es habe sich aber um ungefährlichen Wasserdampf gehandelt, so die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht. Die Höhe des Schadens wird inzwischen mit 50.000 Euro angegeben.