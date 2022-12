Mitarbeiterinnen des Vererinäramtes haben in einem Haus in Schnürpflingen (Alb-Donau-Kreis) mehr als 20 stark verwahrloste Hunde entdeckt. Ein Fall von sogenanntem "Horten von Tieren".

Zwei Amtsärztinnen und eine Kontrolleurin des Veterinäramtes des Landratsamtes in Ulm haben am vergangenen Donnerstag nach einem telefonischen Hinweis ein Haus in Schnüpflingen (Alb-Donau-Kreis) kontrolliert. Dabei entdeckten sie mehr als zwanzig Hunde in stark verwahrlostem Zustand - den Tieren mangelte es an ausreichender Ernährung, Pflege und tierärztlicher Betreuung, hieß es dazu. Zudem entdeckten die Kontrolleurinnen auf dem Grundstück in einer Mülltonne zwei tote Hundewelpen.

Verwahrloste Hunde im Tierheim Ulm untergebracht

Die verwahrlosten Hunde wurden laut Amtstierärztin beschlagnahmt und im Tierheim Ulm untergebracht, um sie tierärztlich zu untersuchen und gesund zu pflegen. Den Tierhalter erwarteten rechtliche Konsequenzen. Diese, so die Veterinärin, seien von den Ergebnissen der laufenden Untersuchungen abhängig.

Landratsamt: Fall von krankhaftem Horten von Tieren

Bei dem Fall in Schnürpflingen gehe es um das Horten von Tieren, sogenanntes "Animal Hoarding". Dabei handelt es sich laut Mitteilung des Landratratsamtes um eine krankhafte, bislang wenig erforschte Sucht. Betroffene beschaffen sich dabei eine große Anzahl von Tieren, versorgen sie aber nicht angemessen. Oft würden die Halterinnen und Halter nicht erkennen, wie schlecht es den Tieren geht. Andere Menschen bekämen die Tiere meist nicht zu sehen, weil diese in Wohnungen oder Ställen eingeschlossen sind.