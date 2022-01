per Mail teilen

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Montag in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) einen Unfall verursacht. Laut Mitteilung war er trotz eines Alkoholwertes von rund 2,4 Promille Auto gefahren und mit einem parkenden Fahrzeug kollidiert. Der 50-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, er darf vorerst nicht mehr Auto fahren und muss zudem mit einer Anzeige rechnen. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von knapp 8.000 Euro.