Gerd-Müller-Denkmal soll am Berger Stadttor stehen

Das Denkmal für den im vergangenen Jahr verstorbenen Fußball-Weltmeister Gerd Müller soll am Berger Tor, einem der fünf Nördlinger Stadttore, aufgestellt werden. Das hat der Nördlinger Stadtrat beschlossen. Der Platz vor dem Berger Tor liegt nur rund 100 Meter von dem Haus entfernt, in dem Müller aufgewachsen ist. Am Berger Tor habe er sich in seiner Jugend oft mit seinen Freunden zum Kicken getroffen, hieß es dazu. Die lebensgroße Bronze-Statue soll Müller in dem Moment zeigen, als er im WM-Finale 1974 den Siegtreffer gegen die Niederlande erzielte. Die Einweihung der Statue in Müllers Geburtsstadt Nördlingen ist für den 15. August geplant.