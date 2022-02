Stallpflicht wegen Geflügelpest

per Mail teilen

Rund um den Bucher Stausee im Ostalbkreis gilt ab sofort eine Stallpflicht für Geflügel. Laut Landratsamt wurde bei einer Graugans Geflügelpest festgestellt. Beschäftigte des Landratsamtes hatten im Naturschutzbereich des Bucher Stausees am vergangenen Donnerstag zwei tote Graugänse gefunden. Bei einem der Vögel war das Geflügelpest-Virus festgestellt worden. Deshalb müssen alle Geflügelhalter im Umkreis von einem Kilometer rund um den Bucher Stausee sowie weitere aus Rainau-Buch, Westhausen-Jagsthausen und Westhausen-Frankenreute ihr Geflügel in Ställen oder Gehegen halten. Die Geflügelpest ist eine hochansteckende Tierseuche. Auch im Kreis Günzburg gibt es nun Fälle von Geflügelpest. Laut Landratsamt wurden im Leipheimer Moos zwei tote Weißstörche gefunden, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Geflügelhalter müssen auch dort ihre Tiere im Stall unterbringen oder in geschützten Freigehegen.