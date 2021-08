per Mail teilen

Die Briefmarkenfreunde, die Tischtennisspieler, das Jugendblasorchester und der Sängerclub: Sie alle halten seit fast 30 Jahren die Freundschaft zu ihrer sächsischen Partnerstadt Döbeln aufrecht.

Das 30-jährige Jubiläum hat sie noch nicht ganz erreicht, die Städtepartnerschaft zwischen Heidenheim und Döbeln. Nächstes Jahr ist es soweit. Und das wird groß gefeiert. Denn auch nach drei Jahrzehnten ist die Freundschaft der beiden Städte lebendig.

Das Rathaus in Döbeln Jürgen Degeler

Die wohl mitreißendste Geschichte über den Beginn der Freundschaft zwischen Döbeln und Heidenheim kommt aus dem Döbelner Rathaus. Dort erinnert sich Michael Thürer, wie vor fast 30 Jahren die Heidenheimer anrückten, um das traditionelle Blumenfest mitzufeiern. Sie hatten ein 1.000-Mann-Zelt im Gepäck:

"Wir haben hier ein sensationelles schwäbisches Volksfest erleben dürfen. Das hatten die Leute hier noch nicht erlebt und das war ein guter Einstieg in die Städtepartnschaft."

Die Städtepartnerschaft ging von Anfang an weit über den Austausch der Verwaltungen hinaus. Die Vereine waren gleich mit dabei: Die Tischtennisabteilung des Heidenheimer Sportbundes unter Ernst Chojnacki zum Beispiel bekam 1991 Besuch aus Döbeln, so begann das Kennenlernen.

Ernst Chojnacki hat die Partnerschaft zu Döblen von Anfang an mitgestaltet SWR

Fast jedes Jahr besuchen heute die Heidenheim ein Tischtennis-Turniere in Döbeln, erzählt Ernst Chojnacki. Denn sportlich hat sich der Tischtennisverein der sächsischen Stadt in den 1990er und 2000er Jahren enorm entwickelt.

"In wenigen Jahren ist das ein Verein mit weit über 100 Mitgliedern geworden. Sie wurden alsbald Landesleistungszentrum für Sachsen im Jugend- und Schülerbereich im Tischtennis. Unglaublich, welchr Energie und Ehrgeiz da hereingepackt wurden."

Der Sängerclub Heidenheim und der Stadtsingechor Döbeln haben gleich 1991 ein gemeinsames Konzert gegeben, erzählt Sabine Bodenmüller, selbst im Chor und außerdem im Partnerschaftskomitee Heidenheim. Die gemeinsamen Konzerte haben danach immer wieder stattgefunden, zum Beispiel bei der Landesgartenschau in Heidenheim 2006.

Die Chöre haben nicht nur gemeinsam gesungen, sondern auch ihre Lieblingslieder ausgetauscht, erzählt Sabine Bodenmüller SWR

"Inzwischen ist es so, dass man sich an den Weihnachtskonzerten austauscht. Der Chor hat den Kontakt gehalten. Und die heutige Chorleitung ist auch daran interessiert, die Freundschaft zu beleben."

Es sind Freundschaften entstanden, sagt Helmuth Feichtenbeiner von den Briefmarkenfreunden in Heidenheim. Er erzählt nicht nur von einem sensationellen Poststempel, der zum 10-jährigen Jubiläum der Partnerschaft in beiden Städten erschien. Er erzählt auch von dem Moment, als er 2002 vom Hochwasser in Döbeln erfuhr.

Helmuth Feichtenbeiner von den Briefmarkenfreunden hat inzwischen einen ganzen Ordner mit Postkarten und Stempeln zur Städtepartnerschaft SWR

"Zufälligerweise hatten wir an diesem Tag Joachim Waldhaus aus Döbeln zu Besuch. Da haben wir im Fernsehen gesehen, dass eine riesen Katastrophe ins Land kommt. Er sagte, dass er schnell nach Döbeln zurückkehren wollte. Wir haben dann eine Benefizauktion gemacht, für die Stadt Döbeln."

Auch Michael Thürer erinnert sich noch lebendig an die Hilfe, die im Jahr 2002 aus Heidenheim kam, als die Stadt von dem schweren Hochwasser betroffen war.

Stadtkapellmeister Jürgen Degeler ist noch nicht lang dabei. Der Gegenbesuch aus Döbeln wird schon geplant. SWR

Aber es sind nicht nur alte Verbindungen und Freundschaften, die es zwischen Heidenheim und Döbeln gibt. Erst vor gut einem Jahr hat der Austausch der Jugendblasorchester begonnen. Aus ganz pragmatischen Gründen, sagt Heidenheims Stadtkapellmeister Jürgen Degeler, denn er suchte einfach nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten für sein Jugendblasorchester.

"Die jungen Leute heute, die denken glaube ich nicht so in Ost und West."

Es gab viele Pläne für das Jahr 2020, doch wegen der Corona-Pandemie musste viel verschoben. Auf das nächste Jahr. 2021 feiern die beiden Städte dann ihr 30-jähriges Partnerschaftsjubiläum.