Die Städte in der Region wollen in diesen kalten Tagen vermehrt den Obdachlosen helfen. Die Stadt Aalen zum Beispiel hat die Aktion "Kälteschutz" gestartet. Dabei geht es in erster Linie darum, die Bevölkerung mit Plakaten und Flyern zu sensibilisieren. So können Passanten Notsituationen besser erkennen, wenn ein Obdachloser draußen die Nacht verbringt. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas stellt Betten, Decken, Schlafsäcke und Kleidung zur Verfügung. In Ulm bietet das Übernachtungsheim des Deutschen Roten Kreuzes 27 Plätze, die derzeit allerdings nicht voll belegt sind. Wer dort die Nacht verbringen will, muss einen Corona-Schnelltest machen. Das Heim kocht abends und bietet für Obdachlose warmes Essen zum Mitnehmen an. Außerdem gibt es beim alten Friedhof die beiden Ulmer Nester - extra angefertigte Schlafkapseln.