Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) wollen ab Mitte September rund 65.000 Tonnen Kies aus der Donau baggern. Die Maßnahme dient dem Hochwasserschutz. Seit der letzten Baggerung vor zwei Jahren hat sich im Fluss vor allem vor dem Neu-Ulmer Ufer beim Edwin Scharff-Haus wieder viel Ballast angesammelt, so die Stadtwerke. Auf rund 350 Meter Länge und 30 Meter Breite sei die Kiesbank gewachsen. Insbesondere die Iller als Donauzufluss schwemmt aus dem Gebirge viel Kies an. Der muss regelmäßig beseitigt werden, um Überschwemmungen zu vermeiden und die Fließgeschwindigkeit zu erhalten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 30. November und kosten rund 170.000 Euro. Das Ausbaggern gehört zu den Unterhaltspflichten der Stadtwerke, die an der Böfinger Halde ein großes Wasserkraftwerk betreiben.