In Baden-Württemberg gilt ab kommenden Montag eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Verkehrsverbünde in Ulm und Aalen lehnen eine Kontrolle bei ihren Fahrgästen aber ab.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) seien dazu personell nicht in der Lage, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei 60 Bussen und Straßenbahnen sowie 500 Haltestellen, die angefahren werden, sei es nicht möglich, überall auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten.

Kein Personal: Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wollen die Maskenpflicht nicht kontrollieren (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Sina Schuldt/dpa

Appell an die Eigenverantwortung der Fahrgäste

Die Fahrgäste würden jedoch über Bildschirme und Lautsprecherdurchsagen an die Maskenpflicht erinnert. "Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Fahrgäste", sagt der Geschäftsführer von SWU-Verkehr, André Dillmann. Auch im Ostalbkreis wird laut dem Tarifverbund OstalbMobil nicht kontrolliert. Man setze auf die soziale Kontrolle der Fahrgäste untereinander. An zentralen Haltestellen werde man zu Stoßzeiten versuchen, Masken für Fahrgäste bereit zu stellen, so ein Sprecher des Verbundes.

Bußgeld erst ab 4. Mai

So wie bei den bisherigen Corona-Verordnungen auch, werden Polizei und die Ordnungsämter der Städte und Kommunen die Maskenpflicht kontrollieren müssen. Die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd hat deshalb schon mitgeteilt, dass die neue Pflicht zu einer Bedeckung von Mund und Nase im ÖPNV und im Einzelhandel vom Ordnungsamt in die normalen "Corona-Kontrollen" mit aufgenommen wird. Laut der am Donnerstag bekannt gewordenen Verordnung des Landes Baden-Württemberg wird bei Verstößen ein Bußgeld erst ab dem 4. Mai verhängt.