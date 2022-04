Stadtwerke bilden Krisenteam wegen möglicher Gasknappheit

Um auf eine mögliche Gasknappheit vorbereitet zu sein, haben die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd ein Krisenteam eingerichtet. Das Unternehmen reagiert damit auf die Frühwarnstufe Gas, die am Mittwoch bundesweit ausgerufen wurde. Noch gebe es keinen Ernstfall, aber sollte das Gas im Herbst oder Winter tatsächlich knapp werden, müssten Industriebetriebe auf Gaslieferungen verzichten, sagte Stadtwerke-Chef Peter Ernst am Mittwoch im Gmünder Gemeinderat. Private Haushalte und systemrelevante Einrichtungen seien geschützt. Die Stadtwerke haben vorsorglich eine Abfrage bei den 91 Industriebetrieben in ihrem Netz gestartet. Sie erheben den Verbrauch und loten aus, wo es Einsparpotentiale und Umstellungsmöglichkeiten gibt. Man bereite sich auf alle Szenarien vor, so der Stadtwerke-Chef.