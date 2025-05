per Mail teilen

Wie sollen die Stadtwerke Aalen gerettet werden? Die Antwort aus dem Rathaus ist klar: Ein Nachtragshaushalt soll es richten. Zudem ist geplant, Grundstücke zu verkaufen.

Um die finanziell stark angeschlagenen Stadtwerke zu retten, will die Stadt Aalen laut Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) ein Unterstützungspaket in Höhe von 25 Millionen Euro erarbeiten. Ein entsprechendes Eckpunktepapier wurde am Mittwoch vorgestellt.

Rettung der Stadtwerke: Stadt Aalen plant Nachtragshaushalt und Einsparungen

Die 25 Millionen Euro für das Unterstützungspaket der Stadtwerke Aalen sollen zum Teil aus einem Nachtragshaushalt stammen, durch Verschiebungen und Einsparungen. Außerdem plant die Stadt, Immobilien und Grundstücke zu verkaufen. Laut Oberbürgermeister Brütting steht etwa ein Verkauf des Hallenbad-Grundstücks zur Debatte. Auch weitere Liegenschaften der Stadt und der Stadtwerke sollen veräußert werden.

Noch im Mai soll das Unterstützungspaket durch den Gemeinderat beraten und beschlossen werden. Der Gemeinderat hatte sich bereits Anfang April dafür ausgesprochen, die Stadtwerke - trotz der angeschlagenen Finanzlage - in kommunaler Hand halten zu wollen.

Die Stadtwerke sollen sich, so der Plan, unter der Leitung des neuen Geschäftsführers Michael Schäfer neu strukturieren und verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Konkret geht es laut Oberbürgermeister Brütting um besseren Kundenservice, Investitionen, den Verkauf von Immobilien und Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Stadtwerke Aalen: Ex-Geschäftsführer agierte mit falschen Zahlen

Die finanziellen Schwierigkeiten der Stadtwerke Aalen waren Ende vergangenen Jahres öffentlich geworden. Nachdem die damalige Geschäftsführung den Jahresabschluss für 2023 immer wieder verschoben hatte, stellte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20. November 2024 Widersprüche bei der Wirtschaftsplanung und Liquidität fest. Zunächst wurde ein externer Wirtschaftsprüfer engagiert. Dessen Bericht kam zu dem Ergebnis, die Geschäftsführung habe den Überblick verloren. Binnen kurzer Zeit wurden der damalige Geschäftsführer und dessen kaufmännischer Leiter abberufen.

Laut Oberbürgermeister Brütting hatten beide noch im November 2024 einen Gewinn für das laufende Jahr vorausgesagt. Auch in den Monaten zuvor sollen "Gewinnprognosen in Millionenhöhe" gestellt worden sein. Doch nun habe sich herausgestellt, dass das Geschäftsjahr statt eines Überschuss von mehr als 750.000 Euro mit einem Minus von mehr als 20 Millionen Euro zu Buche schlägt.

Oberbürgermeister Frederick Brütting (zweiter von links) will die Stadtwerke Aalen mit einem Nachtragshaushalt und weiteren Einsparungen retten. SWR Ole Hilgert

Brütting und der neue Stadtwerke-Geschäftsführer Schäfer erklären die Diskrepanzen unter anderem damit, dass die damalige Geschäftsleitung mit falschen Zahlen operiert habe. Gas und Strom seien zu deutlich überhöhten Preisen am Markt gekauft worden. Außerdem sei viel Geld in externe Dienstleistungen geflossen.

Während Stadtwerke sowie Stadt Aalen noch prüfen, ob sie Schadenersatz fordern, ging der entlassene Geschäftsführer bereits juristisch in die Offensive: Er hat gegen seine fristlose Entlassung geklagt und fordert seinerseits Schadensersatz von der Stadt. Laut dem Landgericht Ellwangen liegt der Streitwert bei 800.000 Euro.

Stadtwerke Aalen: Kündigungen für Beschäftigte ausgeschlossen

Laut der Stadt Aalen ändert sich für Kundinnen und Kunden des städtischen Energieversorgers nichts: Bereits abgeschlossene Verträge bleiben gültig. Die Versorgung sei sichergestellt. Auch die Beschäftigten der Stadtwerke müssen sich laut Stadt trotz der Millionenverluste nicht vor Kündigungen fürchten.