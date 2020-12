Der Neu-Ulmer Stadtrat hat sich am Freitagabend für einen achtspurigen Neubau der Adenauerbrücke ausgesprochen. Seit Wochen gibt es Diskussionen, ob die neue Donau-Brücke zwischen Ulm und Neu-Ulm in Zukunft sechs oder acht Spuren haben soll. Das Votum fiel mit 30 zu 9 zugunsten der acht Spuren deutlich aus. Auf einer breiteren Brücke könnten auch für den öffentlichen Nahverkehr Spuren reserviert werden. Umweltschützer sind dagegen für die kleinere Variante mit sechs Spuren und fürchten, dass ansonsten mehr Verkehr angezogen werde. Außerdem müssten für einen achtspurigen Bau Bäume in einem nahegelegenen Park gefällt werden. Als nächstes muss der Ulmer Gemeinderat abstimmen. Die Stadtverwaltung empfielt acht Spuren. Baubeginn könnte frühestens in vier Jahren sein. Die jetzige Brücke stammt aus den Fünfzigerjahren und ist der Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen.