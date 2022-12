Stadthaus Ulm zeigt Dada Ballett

Der Dadaismus wurde mal als „Stunde null“ der Kunst bezeichnet. Es wurde alles auf den Kopf und in neue Zusammenhänge gestellt. Gut hundert Jahre ist das jetzt her, aber die Welt von damals ist der heutigen gar nicht so unähnlich, findet der Ulmer Choreograph Domenico Strazzeri. Die Gegenwart ist genau absurd und – je nach Ort – ähnlich unmenschlich wie zur Geburtsstunde des Dadaismus. Im Ulmer Stadthaus feiert der Dadaismus nun eine Art Wiedergeburt: Strazzeri bringt dort eine dadaistische Tanzperformance auf die Bühne. Premiere ist am 30. Januar. „Dadadi Dadada“ nennt sich das Stück. Klingt verspielt, ist aber viel mehr das.