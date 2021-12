Stadthaus zeigt Ausstellung über Guantanamo

Am Samstag öffnet die Ausstellung "Welcome to Camp America: Inside Guantanomo Bay" im Ulmer Stadthaus für Besucher. Sie zeigt die Geschichte des berüchtigten Foltergefängnisses der USA und nimmt besonders die Häftlinge in den Blick. "Welcome to Camp America" zeigt Fotografien der amerikanischen Künstlerin und früheren Bürgerrechtsanwältin Debi Cornwall (*1973). Sie untersucht die persönlichen Erfahrungen von "Gitmo" aus verschiedenen Blickwinkeln und berücksichtigt sowohl die Perspektiven von Gefangenen und Wachen als auch von ehemaligen Insassen, die zwischenzeitlich entlassen und nach Hause zurückgebracht oder in Drittländer überstellt wurden.