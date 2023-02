per Mail teilen

In Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) läuft ein größerer Feuerwehreinsatz. Der Keller der Stadthalle steht unter Wasser. Die Halle wurde für den Einsatz gesperrt.

An der Walter-Schmid-Halle in Giengen an der Brenz, der ehemaligen Stadthalle, läuft ein größerer Feuerwehreinsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, steht der Keller der Halle komplett unter Wasser.

Das Wasser steht einen Meter fünfzig hoch auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern. Insgesamt sind rund 350.000 Liter Wasser ausgelaufen. An welcher Stelle das Wasser austritt, sei derzeit noch nicht feststellbar, so der Sprecher. Es werde unter anderem geprüft, ob der Schaden von der Versorgung des Schwimmbades im Keller der Halle ausgeht. Vom Schaden betroffen sind auch zwei benachbarte Schulen, die von der Stadthalle aus mit Wärme versorgt werden. Die Feuerwehr muss noch mehrere Stunden Wasser abpumpen. Danach beginnen die Aufräumarbeiten.

Der Keller der Giengener Stadthalle steht komplett unter Wasser. Markus Brandhuber

Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann die Feuerwehr aktuell noch nicht sagen. Ebenso wenig steht fest, wann die Walter-Schmid-Halle wieder in Betrieb gehen kann und wann die Heizung für die Robert-Bosch-Realschule und das Margarethe-Steiff-Gymnasium wieder einsatzbereit ist.