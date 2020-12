per Mail teilen

Wie war das während der Corona-Pandemie? Wie wirkte die leere Stadt? Was stand in den Zeitungen dazu? Das Stadtarchiv Ulm sichert fleißig Unterlagen und Fotos für unsere Nachfahren.

Gleich zu Beginn der Covid-19-Pandemie, im März, hat Nadja Wollinsky vom Stadtarchiv in Ulm fotografiert. Die Zeit der Ausgangsbeschränkungen, der geschlossenen Geschäfte und Restaurants, die Zeit ohne Gottesdienste. Die ungewohnte Leere in der Stadt, all das hat die Leiterin der Bilddokumentation des Stadtarchivs festgehalten. "Das war wie eine Filmkulisse, die darauf wartet, dass der Dreh losgeht", erinnert sich Wollinsky.

"Man hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich real ist" Nadja Wollinsky, Stadtarchiv in Ulm

Der Leiter des Stadtarchivs, Michael Wettengel, findet: Die Coronavirus-Pandemie ist ein historisch bedeutsames und einschneidendes Ereignis. Sie wird unser Leben verändern. Epidemien hat Ulm aber immer wieder erlebt. Etwa Pestausbrüche zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Maßnahmen des Rats der Reichsstadt damals klingen wie in Corona-Zeiten: "Wenn die Pest ausbrach, konnte der Gottesdienst in den Kirchen verboten werden. Es gab auch Verbote des Spazierengehens", so Wettengel.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) trug einen Mund-Nasen-Schutz in den Stadtfarben beim Treffen der Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg in Ulm. SWR

Das Stadtarchiv sichert Dokumente, aber auch Gegenstände, die die Situation dokumentieren. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) trug einen Mund-Nasen-Schutz in den Stadtfarben beim Treffen der Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg in Ulm.

Nadja Wollinsky und ihre Kollegen haben zu Beginn der Pandemie auch Humorvolles entdeckt. SWR

Nadja Wollinsky und ihre Kollegen haben zu Beginn der Pandemie auch Humorvolles festgehalten. Einen im Gras liegenden Kronkorken eines Bieres der Marke Corona. Alles wird dokumentiert für die Nachwelt. Noch ist sie nicht vorbei, die Covid-19-Pandemie. Und so wird Nadja Wollinsky weiter nach aussagekräftigen Motiven für diese besondere Zeit suchen.