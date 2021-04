per Mail teilen

Die Stadt Ulm bleibt möglicherweise auf den Kosten zehntausender Corona-Schnelltests sitzen, die sie für Schulen und Kindergärten bestellt hat. Das zuständige Bundesinstitut hält die Tests für zu ungenau. Nach Angaben der "Südwest Presse" hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beschlossen, die Tests des chinesischen Herstellers nicht mehr zu erstatten. Der Grund: Es bestehe die Gefahr von falschen Ergebnissen. 50.000 Stück habe die Stadt bisher bekommen und im Rahmen ihrer Testoffensive teils auch schon eingesetzt. Dafür war die Stadt in Vorleistung gegangen und bekommt mehrere 100.000 Euro von Bund und Land jetzt möglicherweise nicht zurück. Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bezeichnete das in der Zeitung als eine "unsägliche Geschichte". Laut Landratsamt des Alb-Donau-Kreises sind die Tests auch in mehreren Kreisgemeinden im Einsatz.