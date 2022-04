Stadt will weiteren preisgünstigen Wohnraum schaffen

Die Stadt Ulm will weiteren preisgünstigen Wohnraum schaffen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Laut Beschluss sollen in den nächsten fünf Jahren weitere 3.500 neue Wohnungen in Ulm gebaut werden, unter anderem auf dem Eselsberg, am Safranberg und im Dichterviertel. Investoren, die ein Grundstück von der Stadt kaufen, müssen mindestens 40 Prozent der Wohnfläche als preisgünstige Mietwohnungen einplanen und nicht nur 30 Prozent, wie die Verwaltung zunächst vorgeschlagen hatte. Die Miete dafür muss ein Drittel unter dem Preis liegen, der laut Mietspiegel der Stadt Ulm fällig wäre. Und das gilt nicht mehr nur zehn Jahre lang wie bisher, sondern 25 Jahre.