Die Stadt Ulm will im kommenden Jahr insgesamt 123 Millionen Euro investieren, vor allem in die Sanierung von Schulen und von Brücken. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch den Haushalt und damit auch eine Neuverschuldung von 25 Millionen Euro. Es werde aber keine Abstriche an städtischen Leistungen geben, nichts werde geschlossen, niemand entlassen, erklärte der Ulmer Finanzbürgermeister, Martin Bendel.