Die Stadt Ulm hält an den Planungen für die Landesgartenschau 2030 trotz drohender Einnahme-Ausfälle durch die Corona-Pandemie fest. Am Budget von 60 Millionen Euro soll vorerst nicht gerüttelt werden.

Große Blumenbeete in der Ulmer City - die Stadt hält am Fahrplan zur Landesgartenschau 2030 fest Pressestelle Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

SWR: Herr von Winning, manche sagen, Corona werfe alles für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte über den Haufen. Wie ist der Stand in Ulm, was die Landesgartenschau 2030 angeht?

Tim von Winning: Also wir haben definitiv verhaltene Rückgänge der Gewerbesteuererwartung. Und wir überlegen jetzt, wie wir damit umgehen. Die Landesgartenschau ist ein wichtiger Teil der Investitionsstrategie für die nächsten Jahre. Und auch die spielt natürlich eine Rolle, wie alle anderen Vorhaben der Stadt auch. Man muss gucken, was ist wirklich notwendig, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt herzustellen und zu erhalten und an welchen Stellen müssen wir vielleicht ein Stück zurückfahren.

Sagen Sie: Wir wollen unbedingt die Landesgartenschau oder sagen Sie: Wir müssen mal schauen und es könnte sein, dass wir sie zurückgeben?

Also wir haben uns dafür beworben, weil wir sie für einen ganz wichtigen Teil der Stadtentwicklung halten. Und das ist nach wie vor so. Und ich bin ganz sicher, es gibt nicht die eine Landesgartenschau. Es gibt kleinere Landesgartenschauen und größere Landesgartenschauen. Wir planen im Moment nach wie vor eine relativ umfassende Veränderung dieses Bereichs der Stadt. Da werden wir viel mit Fördermitteln arbeiten. Und es wird viel davon abhängen, wofür wir auch Fördermittel von Dritten bekommen können. Aber im Grundsatz stehen wir fest zur Landesgartenschau.

Gibt es eine grobe Planung, was die Finanzen angeht? Was müsste die Stadt selbst in die Hand nehmen? Und wie groß wären Zuschüsse für dieses Projekt?

Wir haben dafür leider noch gar keinen richtigen Überblick, weil wir die Maßnahmen ja auch noch nicht kennen. Wir haben in der mittelfristigen Finanzplanung einen, ich sag mal, "fiktiven" Betrag, der noch nicht mit Maßnahmen belegt ist, in einer Größenordnung von 60 Millionen Euro enthalten bis 2030. Das ist aber sehr schwer zu sagen, weil wir beispielsweise viele Elemente der Landesgartenschau in andere Projekte auslagern. Deswegen ist es im Moment einfach ein Platzhalter, von dem wir wissen, dass es ein relevanter Platzhalter ist. Und den werden wir anpassen müssen, wenn wir Schritt um Schritt Maßnahmen kennen. Da wird der Gemeinderat, ich würde mal sagen, in zwei Jahren einen Rahmenplan beschreiben und beschließen sollen, der dann auch Größenordnungen enthält, die sozusagen Summen darstellen.

Was sagen Sie zu denen, die sagen, in der Stadt gibt so viele andere Baustellen, zum Beispiel Kitas, die modernisiert werden müssten oder Schulen. Müsste man da nicht eine Landesgartenschau ganz weit hinten stellen?

Ich glaube, die Frage ist, was man unter Landesgartenschau versteht. Es gibt sozusagen einen Teil Landesgartenschau, der heißt, wir haben ein halbes Jahr ein großes Fest in der Stadt. Und dieser Event ist in einem gesonderten Haushalt. Und dafür gibt es spezielle Fördermittel. Das ist ein Bereich, der getrennt ist vom restlichen Investitionshaushalt der Stadt. Und alle anderen Maßnahmen werden wir nur dann durchführen, wenn sie auch langfristig den Entwicklungszielen und der Qualitätssteigerung der Stadt entsprechen - also Infrastrukturmaßnahmen, Freiflächenversorgung, die wir sowieso auch brauchen, genau wie eine Kita. Und das wird man abwägen müssen, Schritt um Schritt, Jahr um Jahr. Und da wird es mit Sicherheit auch mal die Einschränkungen in der einen oder anderen Richtung geben. Das ist aber völlig unabhängig von der Landesgartenschau. Sondern wir entwickeln die Stadt weiter und viele Flächen, Infrastrukturen, Umgestaltung von Straßen haben auch mit der Zukunftsfähigkeit der Stadt zu tun.