Berblinger-Fest in Ulm: Stadtmauer wird zur Riesenleinwand

Mit einem großen Fest erinnert Ulm an einen seiner bekanntesten Bürger: Den "Schneider von Ulm". Im Mittelpunkt steht die Stadtmauer, die bei Dunkelheit zu einer großen Leinwand wird.

Albrecht Ludwig Berblinger war ein Tüftler und deshalb hätte ihm vermutlich gefallen, was sich die Ulmer zum Abschluss der Jubiläumsfeier haben einfallen lassen: Ein XXL-Kino auf der Stadtmauer ab 22 Uhr. Dem Berliner Künstler Christian Wittmann zufolge soll es in die Welt der Erfinder führen. "In der Inszenierung der 'Digital Wall' erlebt man den Traum vom Fliegen und taucht in den Kopf und die Gedanken von Berblinger ein", verrät Wittmann.

39 auf dem Neu-Ulmer Donau-Ufer in Reihe geschaltete Hochleistungs-Projektoren ermöglichen die den Veranstaltern zufolge weltweit längste zusammenhängende Panorama-Videoprojektion. Christian Wittmann

Beamer zaubern Film auf die Ulmer Stadtmauer

39 Hochleistungsbeamer projizieren das Kunstwerk auf die Stadtmauer. Fast fünf Jahre haben Christian Wittmann und sein Team daran gearbeitet. "Ich bin schon erleichtert, dass es endlich losgeht." Wer will, kann sich dazu die App "Digital Wall Ulm" herunterladen und den Soundtrack zum Spektakel anhören. Die 68-minütige Show zeigt ähnlich wie im Kino Ausschnitte aus der Technikgeschichte und die Entwicklung bis jetzt.

Das ist Albrecht Ludwig Berblinger Es war im Jahr 1811, als der Ulmer Albrecht Ludwig Berblinger mit einem selbstgebauten Fluggerät über die Donau gleiten will. Selten passte das Wort "Fallhöhe" so gut zu einer Geschichte. Denn Berblinger, wegen seines Berufs "Schneider von Ulm" genannt, scheitert mit seinem gewagten Versuch vor den Augen Tausender Zuschauer an den Donauufern - und fällt ins Wasser.

Kompromiss in der Fledermaus-Debatte

Bis zuletzt war unklar, ob das Kunstprojekt stattfinden kann. Tierschützer hatten protestiert, weil das helle Licht ihrer Ansicht nach Fledermäuse beim Jagen störe. Nun gibt es einen Kompromiss: "Wir haben im Austausch mit Gutachtern entschieden, die Show zeitlich am Freitag und Samstag erst um 23 Uhr zu starten", erklärt Sebastian Huber von der Kulturabteilung der Stadt Ulm.

Auch an der Adlerbastei, wo der Schneider von Ulm bei seinem Flugversuch in die Donau fiel, wird gefeiert - mit Musik, Theater und einer Donauüberquerung auf einer Slackline.

Jury: Berblinger Wettbewerb endet - Innovationen werden bleiben

Im Stadthaus gibt es am Donnerstagnachmittag außerdem ein Berblinger Flugforum. Es blickt zurück auf den ersten Flugwettbewerb im Jahr 1986 über die Donau, der die Fliegerei mit Elektroantrieb entscheidend voranbrachte. Außerdem geht es um die Zukunft der Fliegerei. Mehr als 30 Jahre lang gab es Wettbewerbe, um neue Ideen in der Luftfahrt zu testen. Künftig gibt es ihn nicht mehr.

Otto Künzel saß der Jury seit 2000 vor. Er verweist auf die Innovationen, die der Berblinger-Wettbewerb hervorgebracht hat. "Dadurch gab es ein neues Level an Elektromotoren von Flugzeugen. Auch die überall an Flugzeugflügeln verbauten Winglets werden vom Berblinger-Preis bleiben." Einen neuen Preis für innovative Ideen gibt es schon. Er heißt "Test-Test Contest" und findet zum zweiten Mal statt.

Die Feierlichkeiten waren ursprünglich zum 250. Geburtstag von Albrecht Ludwig Berblinger im Jahr 2020 geplant, wurden wegen der Pandemie aber immer wieder verschoben.