Ein Fünftel der gebuchten Termine in den Corona-Testzentren in Ulm wird nicht genutzt. Das gab am Donnerstag die Stadt UIm bekannt. Die Behörde bittet deshalb darum, Termine, die nicht wahrgenommen werden, rechtzeitig abzusagen. Gleichzeitig werden in der Stadt immer mehr Corona-Testmöglichkeiten angeboten - jetzt unter anderem auch im Ulmer Kornhaus und in der Söflinger Straße. Damit sind wieder acht der ursprünglich zehn städtischen Testzentren geöffnet.