In dieser Woche wird in Baden-Württemberg verstärkt kontrolliert, ob Quarantäne-Vorschriften eingehalten werden. Daran beteiligen sich auch die Städte Ulm, Aalen und Schwäbisch Gmünd.

Auch die Städte Aalen und Schwäbisch Gmünd beteiligen sich an den Schwerpunktkontrollen zu Corona. Die Ortspolizeibehörde werde bei der vom Land angesetzten Aktion mithelfen, teilte die Stadt Aalen mit. Dabei geht es um die Einhaltung der Quarantäne-Bestimmungen für Infizierte, Kontaktpersonen und Rückkehrer aus Risikogebieten.

In Ulm werden Beschäftigte des Ordnungsdienstes teils sogar an der Haustüre klingeln, um zu überprüfen, ob sich Corona-Infizierte zuhause isolieren. Das teilte die Stadt Ulm am Montag mit. Mit Hausbesuchen, aber vor allem auch mit Anrufen werden demnach am Mittwoch und Donnerstag die Quarantänevorschriften kontrolliert.

In Schwäbisch Gmünd konnten bei den letzten Kontrollen Anfang August nahezu alle Personen, die sich in Quarantäne befinden mussten, in ihrer Wohnung angetroffen werden.

Anordnung zur häuslichen Quarantäne (Symbolbild) SWR

Corona in Ulm: 500 Menschen in Quarantäne

Aktuell ist für 500 Menschen in der Stadt Ulm Quarantäne angeordnet worden, bei einem Zehntel wurde eine Infektion nachgewiesen.

Soldaten sollen bei Corona-Nachverfolgung helfen

Der Alb-Donau-Kreis und der Ostalbkreis haben unterdessen die Hilfe der Bundeswehr angefordert. Die Soldatinnen und Soldaten sollen die Gesundheitsämter vor allem bei der Nachverfolgung von Kontakten Infizierter unterstützen. Der Ostalbkreis setzt darauf, schnellstmöglich 20 Bundeswehrangehörige einsetzen zu können.