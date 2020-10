per Mail teilen

Die Stadt Ulm denkt darüber nach, den Berblinger-Turm mit einer Videokamera überwachen zu lassen. Das sagte Baubürgermeister Tim von Winning der „Südwest Presse“. Demzufolge könnte das eine Möglichkeit sein, um diejenigen zu bestrafen, die sich nicht an die Regeln halten. Eine Überwachung des öffentlichen Raums sei aber nicht so einfach. Wie berichtet, war am Mittwoch ein 20-Jähriger verbotener Weise auf die Spitze des 22 Meter hohen Bauwerks gestiegen.