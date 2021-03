Die Stadt Neu-Ulm baut für knapp vier Millionen Euro eine neue Obdachlosenunterkunft. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. In dem Neubau soll es unter anderem 61 Einzelzimmer mit Waschbecken und Toilette geben, dazu einen Gemeinschaftsraum sowie Büros für Sozialbetreuer. Drei alte Gebäude der bestehenden Obdachlosenunterkunft in Neu-Ulm, die als „Nuißlheim“ bekannt ist, werden abgerissen. Sie zu sanieren, wäre nach Auskunft der Stadtverwaltung nicht wirtschaftlich gewesen. Im Februar hatten die Erdarbeiten für den Neubau auf dem Gelände eigentlich schon begonnen. Es waren dabei allerdings Schwermetalle, Mineralöl und Teer entdeckt worden, das belastete Erdreich musste zunächst entsprechend entsorgt werden. Die Bauarbeiten sollen nun in den nächsten Tagen weitergehen. Nach Einschätzung der Sozialen Beratung im Neu-Ulmer „Nuißlheim“ hat die Zahl der Obdachlosen zugenommen, betroffen seien vor allem alleinstehende Männer.