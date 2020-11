Die Stadt Nördlingen verschenkt in einer Weihnachtsaktion 500 Spielhäuser an Kinder. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, hat ein Verpackungsunternehmen die Häuschen aus Wellpappe produziert und gesponsert. Ab 1. Dezember gibt es die Häuschen zum selber bemalen in der Tourist-Info in Nördlingen.