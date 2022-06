Bopfingen: Entwarnung nach Schimmelbefall an Stauferschule

per Mail teilen

Die Stadt Bopfingen im Ostalbkreis gibt beim Schimmelbefall an zwei Schulen vorläufig Entwarnung. Der auch an der Stauferschule entdeckte sogenannte Schwarzschimmel sei ungefährlich.

Diese Schimmelart sei nicht giftig und grundsätzlich nicht gesundheitsgefährdend, teilte die Stadt Bopfingen am Donnerstag nach Abschluss der Laboranalysen mit.

Schimmel hat sich vermutlich nach altem Wasserschaden gebildet

Der Schwarzschimmelbefall war in der vergangenen Woche bei Sanierungsarbeiten in der Stauferschule im Stadtteil Schlossberg im Deckenbereich von insgesamt sechs Klassenräumen festgestellt worden. Die Stauferschule, die angrenzende Grundschule und die Stauferhalle waren daraufhin vorsorglich geschlossen worden. Der Schimmel habe sich vermutlich nach einem alten Wasserschaden gebildet, hieß es dazu weiter.

Wie sich die Schimmelsporen verbreitet haben

Von dem "baulichen Herd" in der Stauferschule aus seien die Schimmelsporen durch Menschen verbreitet worden, hieß es dazu weiter. So gelangte der Schimmel auch in die angrenzende Stauferhalle und die Grundschule Schloßberg. Daraufhin wurden die Laboranalysen veranlasst.

Im Labor wurde untersucht, ob der Schimmelbefall in der Bopfinger Stauferschule gefährlich ist. dpa Bildfunk Uli Deck

Stauferschule: nach Schimmelsanierung normaler Schulbetrieb

Nun soll im Rahmen der Generalsanierung der Stauferschule auch der Schimmel beseitigt werden. In beiden betroffenen Schulen in Bopfingen wird es aber laut Stadt schon nach den Pfingstferien wieder normalen Betrieb geben.