Die Stadtverwaltung Nördlingen (Kreis Donau-Ries) appelliert an Hundebesitzer, den Kot ihrer Hunden zu beseitigen. Derzeit häufen sich Beschwerden über Hundekot auf Wegen, Plätzen, Grünflächen und in Parkanlagen, so eine Mitteilung der Stadt. Außerdem könne der Kot Krankheiten übertragen. Deshalb, so der Aufruf, sollen die Hundebesitzer eine der 46 Hundekot-Beutel-Stationen in der Stadt nutzen und die Häufchen ordnungsgemäß entsorgen.