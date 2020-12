Die Stadt Aalen verzichtet dieses Jahr darauf, Weihnachtsgrüße per Brief oder Postkarte zu verschicken. Dadurch spart die Stadtverwaltung rund 2.000 Euro an Portokosten. Das Geld übergab sie stattdessen der Aalener Tafel. Die müsse in Pandemiezeiten mehr Menschen als sonst üblich versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung.