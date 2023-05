Der traditionelle Stabenumzug am Montagvormittag in Nördlingen (Kreis Donau-Ries) ist abgesagt worden. Grund ist nach Angaben von Oberbürgermeister Wittner ist das schlechte Wetter.

Der für Montagvormittag geplante Umzug der Schülerinnen und Schüler in Nördlingen ist wegen des schlechten Wetters abgesagt worden. Der Stabenumzug ist traditionell der Höhepunkt des Stabenfestes. Eigentlich ziehen dann um die 2.000 Kinder und Jugendliche durch die Altstadt zum Marktplatz und weiter auf das Festgelände auf der Kaiserwiese.

Umzug beim Stabenfest fällt aus: Verschiebung nicht möglich

Die Entscheidung zur Absage sei mit schwerem Herzen gefallen, sagte Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner (parteilos). Die Stadt könne den Umzug aber nicht kurzfristig verschieben, dafür stecke organisatorisch zu viel Aufwand dahinter. Der Umzug müsse mit vielen Schulen koordiniert werden, es müssten Kapellen und Busse organisiert werden, es brauche das Einverständnis der Eltern, so Wittner zur Begründung.

Stabenfest in Nördlingen geht am Montag zu Ende

Das Stabenfest hat am Freitag mit der Eröffnung des Vergnügungsparks und des Festzelts begonnen. Es wird seit über 600 Jahren in Nördlingen gefeiert. Vergangenes Jahr hatte das Fest nach zwei Jahren Coronapause erstmals wieder stattgefunden. Seit dem Jahr 2022 ist das Stabenfest in Nördlingen Immaterialles Kulturerbe in Bayern.