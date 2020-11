Die Knabenchöre bangen in Zeiten von Corona um ihren Nachwuchs, manche sogar um ihre Existenz. Auch die St. Michael-Chorknaben Schwäbisch Gmünd haben mit diesem Problem zu kämpfen.

Eigentlich wollten 46 namhafte Knabenchöre aus ganz Deutschland am vergangenen Wochenende in den Fußgängerzonen singen, um auf ihre Not in Zeiten von Corona aufmerksam zu machen. Aber auch diese Auftritte wurden wegen der Pandemie verboten. So haben die Chöre einen digitalen Aktionstag daraus gemacht. Mit dabei: Die St. Michael Chorknaben.

Der SWR hat darüber mit Sven Preißler gesprochen, dem organisatorischen Leiter des Chores.

SWR: Wie haben Sie sich an dieser Aktion beteiligt?

Sven Preißler: Wir haben uns in dieser Aktion beteiligt, indem wir ein Video auf der Social-Media-Plattform Instagram bereitgestellt haben.

Und was ist da zu sehen und zu hören?

Zu hören war das Lied "Stimmt unserm Gott ein Loblied an", wo wir einen kurzen Einblick in die musikalische Welt gewagt haben. Und dann haben wir von unserem Chorleiter, Herrn Tempel, einige Worte hinzugefügt, wo es um die Problematik der Nachwuchsgewinnung in Knabenchören geht - auch auf unsere Situation in Gmünd bezogen.

Warum leiden denn gerade die Knabenchöre mehr unter der Corona-Krise als andere Chöre?

Ich denke, bei den Knabenchören ist die öffentliche Präsenz eine sehr wichtige Komponente. Die Präsenz in Gottesdiensten et cetera ist einfach notwendig, um auf sich aufmerksam zu machen. Denn dann erst können die Menschen festzustellen: Ja, die Knabenchöre gibt es noch und sind auch lohnenswert zu hören.

Das heißt, aktuell fehlen Ihnen auch Jungs, die eigentlich nachkommen sollten?

Ja, in der Tat. Generell sind Knabenchöre bei den Jugendlichen nicht unbedingt an erster Position der Freizeitaktivitäten, weshalb uns sehr viele Sänger sozusagen wegbrechen würden oder auch Generationen, die uns dann fehlen.

Worunter leiden sie aktuell am meisten: dass sie nicht proben können, dass sie nicht auftreten können?

Das ist ein Mix aus beidem. Vor allem bei den jungen Sängern, da lebt der Knabenchor eben von der Musik, aber auch von der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft können sie gerade aktuell nicht praktizieren, sie ist nicht realisierbar, es gibt keine Proben oder Auftritte. Das tut dem Chor natürlich schon sehr weh und schadet natürlich auch langfristig der Gemeinschaft - leider.

Wie blicken Sie auf die nächsten Monate?

Kritisch tatsächlich, weil die Weihnachtszeit, auch die Vorweihnachtszeit, die für Knabenchöre eigentlich eine Hauptzeit im Jahresprogramm darstellt, zum großen Teil wegbricht. Das macht uns natürlich nicht gerade unbedingt glücklicher. Und es stimmt uns auch sorgenvoll für die nächsten Monate. Vor allem, weil ein Wiedereinstieg in den Probebetrieb noch nicht zur Debatte steht.

Herr Preißler, herzlichen Dank für das Gespräch!