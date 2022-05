SSV Ulm 1846 verspielt den Aufstieg in die 3. Liga

Der SSV Ulm 1846 hat am vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die dritte Fußball-Liga verspielt. Ulm verlor am Samstagnachmittag bei Sonnenhof Großaspach mit 1:3. Zeitgleich spielte der SV Elversberg beim FSV Frankfurt 1:1 unentschieden. Dadurch kann Elversberg auf Grund des besseren Torverhältnisses am letzten Spieltag nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Nur der Tabellenerste steigt am Saisonende in die dritte Liga auf. Dem SSV Ulm bleibt jetzt noch die Chance, sich durch einen Sieg im WFV-Pokal für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Das WFV-Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers findet am 21. Mai statt.