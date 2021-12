per Mail teilen

Die Fußballer des SSV Ulm 1846 haben ihr Spiel in der Regionalliga gegen die Kickers Offenbach gewonnen. Im heimischen Stadion war der Endstand am Samstag 1:0 für Ulm. Damit gehen die Ulmer Fußballer mit einem Sieg in die Winterpause und sind derzeit Tabellenführer.