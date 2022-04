Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat das Halbfinale im WFV-Pokal beim Verbandsligisten TSV Essingen am Dienstagabend mit 3:0 gewonnen. Der SSV Ulm wurde in dem mit Spannung erwarteten Derby von Anfang an seiner Favoritenrolle gerecht und führte bereits zur Halbzeit souverän mit 2:0. Die Essinger konnten vor rund 700 Zuschauern nur kämpferisch und läuferisch dagegenhalten. Die Ulmer können durch den Sieg zum fünften Mal hintereinander den Landespokal gewinnen. Wenn sie im Endspiel am 21. Mai im Stuttgarter Gazistadion gegen die Stuttgarter Kickers gewinnen, stehen sie zudem erneut in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Stuttgarter Kickers spielen aktuell in der Oberliga und sind dort Tabellenführer.