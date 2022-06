per Mail teilen

In der Fußballregionalliga hat es am Mittwochabend zwei Nachholspiele gegeben: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sein Heimspiel gegen Sonnenhof Großaspach mit 2:0 gewonnen und bleibt so auf dem zweiten Tabellenplatz. Der VfR Aalen hat auswärts gegen TSV Schott Mainz mit 0:2 verloren und rutscht auf den neunten Tabellenplatz ab.