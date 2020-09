per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 hat am Samstagabend im DFB-Pokal den Zweitligisten Erzgebirge Aue zu Gast. Dabei hoffen die Ulmer wieder auf eine Pokalsensation. Es wäre nicht die erste.

Vor zwei Jahren spielten sich die Spatzen in die Schlagzeilen, als sie den amtierenden Sieger Eintracht Frankfurt in der ersten Runde rauswarfen. Im vergangenen Jahr verloren sie dagegen knapp im Lokalderby gegen den 1. FC Heidenheim.

"Wir wollen alles dafür tun, Aue es so schwer wie möglich zu machen." Holger Bachthaler, Trainer SSV Ulm 1846 Fußball

Ulms Trainer Holger Bachthaler sieht seine Mannschaft als krassen Außenseiter im Duell mit der Zweitliga-Mannschaft. "Aber an einem guten Tag können wir Aue vor Probleme stellen." In der Regionalliga Südwest sind die Ulmer mit einem Unentschieden und einem Sieg in die Saison gestartet und haben kurzzeitig sogar die Tabellenführung übernommen.

Deswegen rechnen sich die Ulmer gute Chancen aus

Die Vorbereitung auf das Spiel laufe ähnlich wie in der Regionalliga, sagte Trainer Bachthaler dem SWR. Man habe den Gegner analysiert und einige Vorbereitungsspiele angeschaut.

Nur 140 Zuschauer im Donaustadion erlaubt

Auf allzu lautstarke Unterstützung vom Publikum muss das Team allerdings weitestgehend verzichten. Zu dem Spiel am Samstagabend (18:30 Uhr) im weitläufigen Ulmer Donaustadion sind wegen der Corona-Pandemie lediglich 140 Zuschauer zugelassen.

Heidenheim zu Gast in Wiesbaden

Der 1. FC Heidenheim muss in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden antreten. Das Spiel findet am Sonntag (18:30 Uhr) statt.