SSV kann mit Zuschüssen für Jahnsportpark rechnen

Der SSV Ulm 1846 kann für sein geplantes Großprojekt „Jahnsportpark“ mit mehr als acht Millionen Euro Zuschüssen von der Stadt Ulm rechnen. Dem Projekt haben am Mittwoch sowohl der Hauptausschuss als auch der Bildungsausschuss des Gemeinderats zugestimmt.

Der Jahnsportpark nahe der Friedrichsau ist ein ehrgeiziges Projekt des mit mehr als 10.000 Mitgliedern größten Sportvereins der Region. Anstelle der alten Jahnhalle soll eine neue Dreifachsporthalle entstehen mit zusätzlichen Gymnastik- und Tanzräumen sowie Gastronomie. Außerdem soll das benachbarte Tennisheim neu gebaut werden. Der Eigenanteil des SSV beträgt rund 5 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von 7,3 Millionen für den Jahnsportpark plus gut eine Million für das Tennisheim haben die beiden Ausschüsse am Mittwoch in Aussicht gestellt. Endgültig entscheidet darüber der Ulmer Gemeinderat am 15. Dezember.