Das "Spatzen-Ufer": SSV Ulm 1846 Fußball setzt Hilfetelefon bei Heimspielen ein

Der SSV Ulm 1846 Fußball setzt bei allen Heimspielen künftig ein Hilfetelefon ein. Es richtet sich in erster Linie an Frauen, die im Stadion sexualisierte Gewalt erfahren.

Im Donaustadion gibt es seit dem letzten Spieltag ein Hilfetelefon. Das "Spatzen-Ufer" ist eine Anlaufstelle für alle Menschen, die vor, während oder nach eines Heimspiels des SSV Ulm 1846 Fußball eine Belästigung erfahren. Egal ob verbal oder körperlich und in erster Linie für Frauen.

Vorfälle beim Spiel gegen Dresden im Oktober

Es ist nicht das erste Mal, dass Fans des SSV Ulm 1846 Fußball für negative Schlagzeilen Sorgen. Nun kam ein weiterer Vorfall ans Licht: Im Heimspiel gegen Dresden im Oktober letzten Jahres soll es zu mehreren sexuellen Übergriffen gegenüber Frauen im Ulmer D-Block gekommen sein.

Man sei über die Vorfälle beim Heimspiel gegen Dresden in Kenntnis gesetzt worden, heißt es von Vereinsseite. Ein Kontakt mit den betroffenen Frauen habe es aber nicht gegeben. Das soll sich in Zukunft ändern: Mit dem Hilfetelefon haben Betroffene nun eine gezielte Anlaufstelle. Über das "Spatzen-Ufer" soll schnelle Unterstützung garantiert werden.

Anlaufstelle "Spatzen-Ufer" schon länger geplant

Das Projekt war schon länger geplant, unabhängig vom Fall im Oktober letzten Jahres. Seither seien dem Verein auch keine weiteren Vorfälle bekannt, berichtet Pressesprecher Max Rieck. "Wir wollen die Hemmschwelle, um Hilfe zu bitten senken und aktiv für alle Menschen ein sicheres Stadtionerlebnis gewährleisten", sagt Sebastian Basler, Leiter Sicherheit und Fans. Niemand dürfe oder müsse eine Dunkelziffer sein.

Wir haben das aus Überzeugung gemacht und nicht, weil es irgendwelche Vorfälle in den letzten Monaten gab.

Es seien momentan Einzelfälle, ein grundsätzliches Problem mit diesem Thema sieht der Verein laut Rieck nicht. Auch Trainer Thomas Wörle hat von dem Projekt erfahren: "Das ist jetzt wirklich nicht mein Hauptthema, dennoch finde ich es toll, dass der Verein da jetzt Dinge unternimmt, um allen Menschen gerecht zu werden", so der Fußballlehrer.

Das "Spatzen-Ufer" des SSV Ulm 1846 Fußball Unter der 0157 80666795 ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ab Stadionöffnung bis zwei Stunden nach dem Spiel zu erreichen. Außerhalb der Spieltage steht die Mailadresse spatzenufer@ssvulm-fussball.de zur Verfügung, an die Vorfälle jeglicher Art gemeldet werden können.

Ulmer aktive Fanszene distanziert sich konsequent

Die beiden Ulmer Fangruppierungen "Broken Society Ultras" und "Nebulosa Impero" berichteten vergangene Woche auf ihrer Homepage über den Vorfall letzten Oktober. Es sei "zu übergriffigem Verhalten in unserem Block gegenüber weiblichen Fans gekommen". Frauen hätten berichtet, sie wären begrapscht, beleidigt und herabwürdigend behandelt worden.

Die beiden Gruppierungen, die den Hut der aktiven Fanszene der Ulmer im D-Block aufhaben und für den organisierten Support bei Heim- und Auswärtsspielen zuständig sind, haben sich ganz klar distanziert. "Wir werden ein solches Verhalten niemals tolerieren", heißt es auf deren Webseite.

Mehrere Vereine in BW haben bereits ähnliche Anlaufstellen

Das Hilfetelefon ist kein Einzelfall, auch in anderen deutschen Stadien gibt es solche Anlaufstellen. Das "Dächle" vom VfB Stuttgart ist ein Beispiel oder der "Fuchsbau" vom SC Freiburg. In Ulm kam es zum ersten Mal im letzten Heimspiel gegen Aue zum Einsatz. Angerufen hat bis jetzt niemand, so Max Rieck.